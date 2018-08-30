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Недвижимость
30.08.2018

В Черемхово бизнесмен проиграл суд против мэрии по делу о незаконном магазине

Черемхово, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово предприниматель через суд пытался признать право собственности на двухэтажное здание, в котором располагался магазин. Ответчиком выступала администрация города. Суд в иске отказал, сообщает пресс-служба инстанции.

Бизнесмен обосновывал свои требования тем, что в 2017 году мэрия передала ему в аренду земельный участок, на котором в будущем и появился магазин. При этом разрешения на строительство и проекта у предпринимателя не было.

– Судом достоверно установлено, что мер к получению разрешения компетентного органа  на строительство спорного объекта  как до начала, так и во время его строительства истцом не предпринималось, – отмечается в сообщении инстенции.

Во время рассмотрения дела провели комплексную строительно-техническую, пожарно-техническую и экологическую экспертизу магазина. Суд установил, что выводы были сделаны при неполном исследовании всех обстоятельств, поскольку в здании не проведены отделочные работы, нет электрических сетей, инженерно-технических систем.

Кроме того, истец не предоставил суду достоверные доказательства о назначении здания, потому проверить соответствие  целевого использования земельного участка, на котором расположен объект недвижимости, нельзя, сообщает пресс-служба Черемховского городского суда.

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