В Черемхово к зиме построят дома для 60 семей из затопленных районов Приангарья

Черемхово, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол проверил в Черемхово ход строительства домов для семей из пострадавших от наводнения территорий.

Как сообщает пресс-служба ЗС, вместе с депутатом областного парламента от территории Виктором Побойкиным, мэром города Вадимом Семеновым, представителями администрации, государственной корпорации «Ростех» и подрядных организаций спикер посетил площадку будущего микрорайона.

На сегодняшний день ведется заливка фундаментов дуплексов первой очереди строительства, идет прокладка коммунальных сетей, сделаны подъездные пути. Каждый день количество рабочих на площадке растет, и к зиме, по словам мэра города, будут построены дома минимум для 60 семей.

– Мы с депутатами постоянно бываем на площадке, следим за ходом работа. К этому процессу также привлечем и жителей будущего поселка, – подчеркнул Сергей Сокол. – Важен общественный контроль. Это позволит учесть все конкретные пожелания семей и оперативно решать возникающие вопросы.

Парламентариям на совещании в городской администрации сообщили, что с заявлением о переезде в Черемхово уже обратились 35 семей из Тулуна и Нижнеудинска. Всего это 111 человек, в том числе 43 ребенка. Из них восемь семей уже заселены и проживают в муниципальном маневренном фонде. В образовательные учреждения города приняты 16 детей, остальные будут обеспечиваться местами в школах и детских садах по мере прибытия.

Как было отмечено, в основном, переехать в Черемхово пожелали медицинские работники, угольщики, преподаватели дополнительного образования, работники бытового обслуживания, водители разных категорий.

Вадим Семенов сообщил, что на различных этапах строительства, к примеру, при 30% и 50% готовности объектов, семьям, принявшим решение о переезде, будут рассылаться сообщения с приглашением посетить строительную площадку. Также он поблагодарил председателя Заксобрания и депутатов за поддержку в реализации этого важного для города проекта, постоянный контроль и внимание.

Напомним, проект «Ростеха» по строительству коттеджного поселка для семей, пострадавших от наводнения, полностью благотворительный. На это было выделено около 1 млрд рублей, кроме того, проект поддержан членами Иркутского землячества «Байкал» в Москве. Переехавшие в Черемхово семьи сохранят свои жилищные сертификаты и право на приобретение на них жилья в любых муниципальных образованиях.