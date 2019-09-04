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Недвижимость
04.09.2019

В Чунском районе отремонтировали досуговый центр в рамках партпроекта «Культура малой Родины»

Чунский район, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Пионерский Чунского района отремонтировали досуговый центр в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины». Работы стоили больше 1,5 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба партии, в 2019 году в «Центре культуры, информации и спорта Новочунского муниципального образования» в рамках партпроекта демонтировали шиферное покрытие кровли, постелили новый металлопрофиль. В самом здании смонтировали подвесной потолок, покрасили стены, заменили светильники, постелили линолеум. Работы начались в середине июня, а закончились 13 июля.

Администрация досугового центра поселка Пионерский в 2018 году подготовила пакет документов для участия в федеральном партийном проекте «Культура малой Родины» в направление «Местный Дом культуры». Попав в рейтинг в 2019 году данное учреждение смогло получить субсидию на ремонтные работы в «Центре культуры, информации и спорта Новочунского муниципального образования». Финансированная сумма составила 1 миллион 556 тысяч рублей.

Коллектив Досугового центра 1 сентября радушно встретил посетителей в обновленном здании. Директор «ЦКИС Новочунского МО» Лариса Коршакевич отметила, что эстетичный вид учреждения привлек новых посетителей, а также участников клубных формирований.

– Зрители и коллектив рад и благодарен партийцам, продвигающим данный федеральный партийный проект «Культура малой Родины», благодаря которому наше учреждение культуры, смогло получить финансирование и сделать такой большой текущий ремонт, – рассказала директор центра.

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