В Еланцах через суд требуют построить школу и спортзал

Ольхонский район, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Администрацию Ольхонского района через суд пытаются заставить выделить деньги на строительство нового здания начальной школы и спортзала в районном центре – селе Еланцы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее инспекторы установили, что старые здания начальной школы и спортзала Еланцынской средней общеобразовательной школы не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям, предъявляемым к безопасности образовательного процесса. В прокуратуре Иркутской области поясняют, что это нарушает права детей на обучение в условиях, исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов.

– Прокуратурой в обоснование иска представлены необходимые доказательства, что в судебном заседании повлияло на позицию ответчика по этому гражданскому делу, способствовало признанию им исковых требований и вынесению судом решения об удовлетворении требований прокурора, – говорят в ведомстве.

По решению суда, администрация Ольхонского района должна заложить ассигнования на строительство в полном объёме в бюджете на 2018-2020 годы.