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Недвижимость
25.05.2019

В городской думе обсудили проекты на участках «УКС города Иркутска»

Иркутск, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Шесть вопросов обсудили на заседании постоянной комиссии думы Иркутска по градостроительству, архитектуре и дизайну в мае. Были рассмотрены планы по строительству, ремонту и реконструкции ряда объектов на территории города.

Как сообщает пресс-служба думы, председатель комиссии, депутат по избирательному округу №13 Виктор Ильичев внес вопрос о планах по реализации проекта строительства жилого комплекса на ул. Култукской, 1а, а также концепции развития территории котельной на ул. Култукской c учетом расселения домов. Обсуждались и иные проекты с использованием земельных участков, принадлежащих МКУ «УКС города Иркутска».

По инициативе депутата Евгения Выговского был рассмотрен вопрос о приеме работ по капитальному ремонту многоквартирного дома на ул. Гражданской, 8а и о проблемах переноса капремонта на более ранний срок (на примере дома на ул. Украинской, 11). Докладчиком выступил представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

Блок вопросов внес заместитель председателя думы Иркутска, депутат по избирательному округу №2 Виталий Матвийчук: о концепции развития рощи «Молодежная», о капитальном ремонте школы №7 и о переносе несанкционированных торговых объектов с остановки «Школьная».

Инициатором рассмотрения двух вопросов стал депутат Юрий Коренев. На комиссии обсудили реконструкцию стадиона школы №73. Но вопрос по проведению конкурса на проектно-изыскательские работы по строительству ФОКов в микрорайоне Топкинском и предместье Радищева, а также детского сада по ул. Радищева был перенесен на следующее заседание комиссии в июне из-за неподготовленности докладчика со стороны администрации.

Вопросы о строительстве ФОКа на территории стадиона «Дружба» (пересечение улиц Седова и 4-я Советская) и о планах по строительству детского сада в поселке имени Горького, внесенные депутатами Вячеславом Правеньким и Светланой Кузнецовой, также перенесены на июнь.

Депутаты подчеркнули, что для дальнейшей работы УКСа в этом году могут возникнуть непреодолимые обстоятельства. Согласно федеральному законодательству, с 1 июля 2019 года для строительства объектов с долевым участием застройщику требуется наличие 15% собственных средств на счетах. Такой суммой УКС не располагает. При этом предприятие является подрядчиком строительства школы в микрорайоне Лесном, детского сада на ул. Сосновой, ряда жилых объектов. Состояние УКСа, возможно, ставит под угрозу их дальнейшее возведение.

– Меня, как бывшего руководителя предприятия, в целом настораживает то, что будет с УКСом завтра, – рассказал депутат Евгений Савченко. – Я думаю, что мы должны принять решение помочь УКСу перейти в режим работы по новым требованиям, чтобы предприятие могло дальше строить и жилье, и социальные объекты, потому что без поддержки оно не справится.

Депутат Светлана Кузнецова подчеркнула, что депутатский корпус должен понимать, в состоянии ли УКС выполнить взятые за себя обязательства. Для этого нужно изучить документы, которыми зафиксированы итоги его деятельности.

– У всех депутатов, по большому счету, сейчас один вопрос: о ситуации в целом на предприятии. Поэтому нам нужно рассматривать комплексно все показатели, чтобы мы могли составить мнение о финансово-хозяйственном состоянии, оценить выполнение работ по социальным объектам, перспективы жилищного строительства и, может быть, скорректировать деятельность муниципального предприятия, чтобы помочь ему преодолеть трудности, – считает депутат Алексей Распутин.

Комиссия приняла решение запросить отчет о финансово-хозяйственной деятельности АО «УКС города Иркутска» с предоставлением информации обо всех имеющихся активах по недвижимому имуществу и объектах, в том числе, с долевым участием. Предоставленные сведения обсудят на депутатских слушаниях 29 мая.

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