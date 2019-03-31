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01.04.2019

В Госдуме предлагают уравнять в правах ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Москва, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы Михаил Щапов внес законопроект, которым предлагает уравнять бывших участников военных действий в правах на получение жилья. Инициатива предлагает отменить ограничение на срок подачи заявления для улучшения жилищных условий и может коснуться почти 45 тысяч человек по всей стране, сообщает пресс-служба парламентария.

Инициативой депутат предлагает внести поправки в закон «О ветеранах». В соответствии с действующей редакцией закона, четыре категории участников боевых действий в качестве меры социальной поддержки могут получить от государства жилую площадь при условии, что встали в очередь до 1 января 2005 года. Право на жилье имеют:

  • военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях как внутри, так и за пределами страны;
  • военнослужащие, принимавшие участие в разминировании территории СССР и других государств в 1945-1951 годах;
  • военнослужащие автомобильных батальонов, перевозившие грузы в Афганистан во время войны;
  • военные летчики, совершавшие боевые вылеты с территории СССР в Афганистан во время войны.

Но если участник боевых действий встал в очередь после 1 января 2005 года, то жилье он может получить лишь на общих основаниях в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

– Получается, что даже участники одних и тех же военных кампаний, боевые товарищи, имеют разные права только потому, что в разное время обратились за социальной поддержкой. Это несправедливо. Все, кто выполнял свой долг, по поручению своей страны участвовал в боевых действиях, должны иметь возможность встать в очередь на получение квартиры в любое время. Ограничений быть не должно. Это очень важная инициатива для тысяч наших граждан, которые честно служили своей стране, народу и имеют право на жилье, – считает Михаил Щапов. – По данным Минстроя РФ после 1 января 2005 года на учет встало 44 861 военных по всей стране. Из них 790 – в Иркутской области. Мне поступили десятки обращений от ветеранов боевых действий, которые не могут получить льготное жилье. Истории похожие: кто-то не знал о своих правах, кто-то пропустил сроки, потому что находился на реабилитации. Чтобы обеспечить этих участников боевых действий квартирами требуется порядка 30 млрд рублей. В масштабах страны это небольшие деньги. Тем более, что они выделяются постепенно.

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