В Госдуму внесен законопроект о расчете налога на имущество по кадастровой стоимости

Москва, 23.05.18 (А "Телеинформ"), - В Госдуму внесен законопроект, уточняющий параметры расчета налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, подготовленные поправки в Налоговый кодекс направлены на реализацию послания президента Федеральному Собранию от 1 марта. Об этом сообщает Парламентская газета .

«Президент четко заявил, что налог должен быть справедливым и посильным для граждан, а кадастровая стоимость не может превышать рыночную. Эти вопросы мы подробно обсудили с нашими коллегами из регионов на заседании Совета законодателей Российской Федерации в Санкт-Петербурге 27 апреля. Подготовленный законопроект — результат нашей совместной работы», — передает его слова пресс-служба «Единой России».

Помимо Володина, над документом работали первый замглавы Госдумы Александр Жуков, председатель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

В настоящее время при исчислении налога действует временный коэффициент, предусматривающий постепенное увеличение суммы налога, рассчитанного по кадастровой стоимости, по сравнению с налогом, рассчитанным по инвентаризационной стоимости. Величина такого коэффициента в течение первых 5 лет применения кадастровой стоимости увеличивается ежегодно на 20% (с 0,2 до 1).

«Сегодня в 28 субъектах РФ применяется коэффициент 0,6 (порядок расчета налога по кадастровой стоимости действует там с 2015 года), в 21 — 0,4, в 15 — 0,2, а в ряде субъектов решение о переходе к налогообложению по кадастровой стоимости не принято вовсе и налог исчисляется по инвентаризационной стоимости с учетом коэффициента-дефлятора», — рассказал Володин.

По его словам, это привело к значительному увеличению налога на граждан - прежде всего, из-за резкого роста кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Внесенным в Госдуму законопроектом депутаты предлагают отказаться от дальнейшего увеличения временного коэффициента, зафиксировав его максимальный показатель на уровне 0,6. При этом в тех субъектах, где налог за 2017 год исчисляется с коэффициентом 0,2 или 0,4, порядок исчисления налога в этом году не изменится. В дальнейшем регионы смогут довести этот показатель максимум до 0,6.

«Таким образом, те оставшиеся 40%, на которые должен был вырасти налог, мы отменяем», — заявил Володин.

Вместе с тем для тех регионов, где исчисление налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости осуществляется с коэффициентом 0,6, законопроектом вводится новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы такого налога не более чем на 10 % по сравнению с предыдущим годом. Данное ограничение решили установить для того, чтобы исключить возможность увеличения регионом налога за счет повышения налоговой ставки или кадастровой стоимости, сообщает Парламентская газета.