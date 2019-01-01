ТЕМЫ
Архив
< Январь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Недвижимость
01.01.2019

В Иркутске два дома 19 века внесли в реестр памятников

Иркутск, 1.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске дом Сафроновой и доходный дом Трутневой постройки 19 века внесли в реестр объектов культурного наследия. Приказы опубликованы на портале правовой информации.

Жилой дом Сафроновой расположен на улице Грязнова, 24а. Это деревянный дом конца 19 века. Усадьба Трутневой находится на той же улице, это ансамбль домов под номерами 18а, 18а1, 18а2.

Помимо того, что эти здания признали памятниками, Служба по охране объектов культурного наследия также уточнила их границы. На территории памятников нельзя строить объекты капстроительства, проводить земляные и ремонтные работы, направленные не на сохранения памятников.

ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram

Новости строительного рынка и рынка недвижимости в Иркутской области

Иркутская недвижимость. Каталог

Загрузка...

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске