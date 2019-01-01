В Иркутске два дома 19 века внесли в реестр памятников

Иркутск, 1.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске дом Сафроновой и доходный дом Трутневой постройки 19 века внесли в реестр объектов культурного наследия. Приказы опубликованы на портале правовой информации.

Жилой дом Сафроновой расположен на улице Грязнова, 24а. Это деревянный дом конца 19 века. Усадьба Трутневой находится на той же улице, это ансамбль домов под номерами 18а, 18а1, 18а2.

Помимо того, что эти здания признали памятниками, Служба по охране объектов культурного наследия также уточнила их границы. На территории памятников нельзя строить объекты капстроительства, проводить земляные и ремонтные работы, направленные не на сохранения памятников.