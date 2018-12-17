В Иркутске два ТРЦ оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности

Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ТРЦ «Комсомолл» и «Сильвермолл» привлекли к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, заблокированные двери, загроможденные пути эвакуации, заставленные торговым оборудованием коридоры – это то, на что обратили внимание бдительные жители, посетив два крупнейших торгово-развлекательных центра в городе Иркутске в день больших скидок. В «чёрную пятницу», собравшую любителей шопинга в торгово-развлекательных центрах Иркутска, на телефон доверия ГУ МЧС поступила масса звонков с сообщениями о нарушениях правил пожарной безопасности. Обращения граждан послужили поводом проведения внезапной проверки многофункциональных центров «Комсомолл» и «Сильвермолл». В ходе проверки подтвердились многочисленные факты нарушений режимного характера, о которых сообщали посетители. Так, 23 ноября инспекторы по пожарному надзору выявили нарушения в «Комсомолле»: загромождение эвакуационных путей и выходов на первом этаже здания. В коридорах, предназначенных для свободного перемещения посетителей, было выставлено торговое оборудование. Требования пожарной безопасности режимного характера грубо нарушались и в многофункциональном центре «Сильвермолл». Здесь, помимо размещенных на путях эвакуации автомобиля, наряженных ёлок и торговых «островов», оказались закрытыми на замок двери, ведущие на улицу. В этом случае именно заблокированные входные двери стали причиной возмущения посетителей центра и их жалоб. – Правилами противопожарного режима, действующими на сегодняшний день в Российской Федерации, отражено, что при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований пожарной безопасности. К ним относятся объемно-планировочные решения и содержание эвакуационных путей и выходов, наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. У собственников имелась возможность соблюдения правил и норм, однако соответствующие меры не были приняты, – говорит заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков. Сотрудниками МЧС России в отношении собственника торгового центра «Комсомолл» были составлены протокол об административном правонарушении и предписание об исправлении нарушений. Несмотря на то, что устранение выявленных нарушений не требовало затрат и времени, предприниматели проигнорировали законное предписание. На следующий день, при повторной проверке, выяснилось, что ситуация не изменилась. Торговые центры продолжали работать с перекрытыми путями эвакуации, что в случае пожара могло создать препятствия для свободной эвакуации людей. За невыполнение законного предписания об устранении нарушений и за повторное нарушение требований пожарной безопасности собственник торгового центра «Комсомолл» привлечён к административной ответственности в виде штрафа, материалы переданы в суд. В отношении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность торгового центра «Сильвермолл» сейчас проводится административное расследование. Эксперты отмечают, что нарушения требований пожарной безопасности на эвакуационных путях создают опасную ситуацию, когда эвакуация людей, движущихся плотным потоком, затруднена или даже невозможна. Из-за этого увеличивается время спасения и вероятность поражения людей опасными факторами пожара. – К сожалению, вынужден констатировать факт, что, несмотря на жёсткие требования ставить на первое место безопасность людей, погоня за прибылью остаётся для предпринимателей важнейшим фактором. Их не пугают ни штрафы, ни ответственность за жизни персонала и посетителей, – констатировал Виктор Пашков. – В преддверии новогодних праздников работа государственных инспекторов будет усилена. Мы с готовностью реагируем на жалобы, поступающие в Главное управление МЧС России по Иркутской области. Ни одно обращение не останется без внимания. Убедительно просим граждан обращать внимание на явные нарушения требований пожарной безопасности. Сообщать о них необходимо по телефону доверия, который круглосуточно работает в Главном управлении: 8 (3952) 3-99999. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков иркутск

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