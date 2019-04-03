В Иркутске ищут варианты по решению «квартирного вопроса» врачей

Иркутск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске прорабатывают вопрос с компенсациями для врачей, которым необходимо жильё. Об этом 3 апреля на пресс-конференции рассказал зампред думы города Виталий Матвийчук.

– Очень много обращений идёт, что в больницах не хватает врачей. Мы провели совещание и нашли решение, как привлекать специалистов. Высказывались предложения, что нужно врачам первый взнос на квартиру компенсировать, чтобы они не думали, где жить, – рассказал депутат.

По его словам, застройщики также готовы возводить недорогое жильё для врачей. Сейчас администрация города ищет варианты, как лучше решить этот вопрос.

Напомним, председатель думы Иркутска Евгений Стекачёв на этой же пресс-конференции отметил, что сейчас народные избранники пытаются наладить взаимодействие с Минздравом региона.

– Я считаю, жителям на обращения к депутатом неправильно давать ответ в духе «это не наши полномочия, идите в область». Жителей это не интересует, их интересует, почему они не могут попасть в больницу, почему там большие очереди, почему не хватает специалистов, почему там такие условия, когда будет новая больница. Все эти вопросы мы на слушаниях задали представителю министерства здравоохранения и стало понятно, что нужно более глубокое взаимодействие, – говорит председатель думы.

Для взаимодействия прорабатывается два варианта: либо межведомственная комиссия, либо участие депутатов думы Иркутска в профильной комиссии Заксобрания Иркутской области. Второй вариант, по мнению Евгения Стекачёва, предпочтительней.