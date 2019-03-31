В Иркутске из-за нарушений пожарной безопасности запретили работу девятиэтажной гостиницы

Иркутск, Слюдянка, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска запретил деятельность гостиницы «Байкал-Северное море» из-за нарушений правил пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инспекторы установили, что собственник и арендатор здания не устранили нарушения, которые были выявлены ранее. При этом, говорят в прокуратуре Иркутской области, они непосредственно могут создать угрозу жизни и здоровью людей при возникновении пожара.

Прокурор вышел в суд и с требованием устранить нарушения, допущенные при эксплуатации здания, и запретить деятельность гостиницы до их устранения. Суд решил запретить эксплуатацию здания на один месяц.

Выданный судом исполнительный лист направлен в УФССП по Иркутской области на исполнение. Как сообщается на сайте гостиницы, она была открыта в 2016 году. Девятиэтажное здание располагает 120 номерами и рассчитано на одновременный прием 240 гостей.

Кстати, 18 марта по требованию природоохранной прокуратуры в Слюдянке закрыли гостиницу «Турист» до устранения нарушений требований законодательства об охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологического законодательства. Как сообщает пресс-служба Слюдянского районного суда, система водоснабжения гостиницы связана с водозаборной скважиной. У владельца базы отсутствует лицензия на пользование недрами и заключение о соответствии водного объекта санитарным нормам и правилам безопасного для здоровья населения использования.