ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Сегодня
Недвижимость
01.04.2019

В Иркутске из-за нарушений пожарной безопасности запретили работу девятиэтажной гостиницы

Иркутск, Слюдянка, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска запретил деятельность гостиницы «Байкал-Северное море» из-за нарушений правил пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инспекторы установили, что собственник и арендатор здания не устранили нарушения, которые были выявлены ранее. При этом, говорят в прокуратуре Иркутской области, они непосредственно могут создать угрозу жизни и здоровью людей при возникновении пожара.

Прокурор вышел в суд и с требованием устранить нарушения, допущенные при эксплуатации здания, и запретить деятельность гостиницы до их устранения. Суд решил запретить эксплуатацию здания на один месяц.

Выданный судом исполнительный лист направлен в УФССП по Иркутской области на исполнение. Как сообщается на сайте гостиницы, она была открыта в 2016 году. Девятиэтажное здание располагает 120 номерами и рассчитано на одновременный прием 240 гостей.

Кстати, 18 марта по требованию природоохранной прокуратуры в Слюдянке закрыли гостиницу «Турист» до устранения нарушений требований законодательства об  охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологического законодательства. Как сообщает пресс-служба Слюдянского районного суда, система водоснабжения гостиницы  связана с водозаборной скважиной. У владельца базы отсутствует лицензия на пользование недрами и заключение о соответствии водного объекта санитарным нормам и правилам безопасного для здоровья населения использования.

ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram

Новости строительного рынка и рынка недвижимости в Иркутской области

Иркутская недвижимость. Каталог

Загрузка...

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске