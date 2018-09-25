В Иркутске на месте рынка «Павловский» хотят оборудовать прогулочную набережную

Иркутск, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске от незаконных построек освобождают участок рынка «Павловский» по улице Баррикад. На этом месте планируется оборудовать прогулочную набережную.

Как сообщает пресс-служба думы Иркутска, о ходе работ на заседании комиссии по градостроительству, архитектуре и дизайну доложила начальник управления земельного контроля земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска Кристина Голик. Обсуждение инициировал депутат Юрий Коренев.

Кроме того, по инициативе заместителя председателя думы города Виталия Матвийчука был рассмотрен вопрос о переносе несанкционированных торговых объектов на остановке «Школьная» в Ново-Ленино. Информацию представила начальник департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска Анна Дудкевич.

Всего повестка комиссии думы по градостроительству, архитектуре и дизайну состояла из восьми вопросов.