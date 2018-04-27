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Недвижимость
27.04.2018

В Иркутске начали восстанавливать фасад «Снежинки»

Иркутск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске начались работы по восстановлению фасада бывшего кафе «Снежинка». Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» рассказал иркутский шоумэн Денис Гук.

Ранее новый владелец помещения «Снежинки» изменил фасад, убрав лепнину  и увеличив проёмы окон. Иркутяне возмутились и подали в суд. В марте 2017 года юристы выиграли иск, но тот не согласился и подал апелляционную жалобу в Иркутский областной суд.

Иркутский областной суд 20 декабря 2017 года подтвердил решение нижестоящей инстанции о необходимости восстановить внешний вид фасада здания. Работы должны быть завершены до 10 мая 2018 года.

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