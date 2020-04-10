В Иркутске один из застройщиков незаконно заключал договоры долевого участия

Иркутск, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске суд запретил компании «Монолитстрой-Иркутск» размещать на ее официальном сайте информацию о продаже квартир в строящемся ЖК «Наследие» на улице Петрова в областном центре.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, проведенная ранее проверка выявила нарушения застройщиком федерального законодательства. Компания предлагала гражданам заключать договоры долевого участия без права на это.

В настоящее время доступ к официальному сайту застройщика приостановлен.