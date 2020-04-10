|Недвижимость
|09.04.2020
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В Иркутске один из застройщиков незаконно заключал договоры долевого участия
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Иркутск, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске суд запретил компании «Монолитстрой-Иркутск» размещать на ее официальном сайте информацию о продаже квартир в строящемся ЖК «Наследие» на улице Петрова в областном центре.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, проведенная ранее проверка выявила нарушения застройщиком федерального законодательства. Компания предлагала гражданам заключать договоры долевого участия без права на это.
В настоящее время доступ к официальному сайту застройщика приостановлен.