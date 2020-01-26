В Иркутске оценили стоимость строительства питомника для бездомных собак

Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Около 200-300 миллионов рублей обойдётся строительство нового питомника для отловленных бездомных животных. Об этом 27 января на заседании комиссии по ЖКХ думы Иркутска рассказала начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела.

В такую цену обойдётся строительство питомника, в котором можно будет содержать до 2,5 тысяч животных. Прежде, однако, нужно разобраться, каким образом необходимо разработать проектно-сметную документацию для строительства муниципального учреждения, поскольку очевидно, что без помощи областного бюджета город не справится.

Вместе с тем, проблема бродячих животных не теряет актуальности. Она усугубилась с вступлением в силу нового закона об ответственном обращении с животными, которым повысились требования к содержанию отловленных собак. На эти условия при оставшейся неизменной цене за содержание животных все питомники, которые сейчас существуют, идти пока отказываются, говорит Марина Шевела. Тем не менее, аукцион на отлов планируют объявить уже 27 января.

Кстати, на 2020 год Иркутск из областного бюджета на эти цели получил около 5 млн рублей. Этого хватит 1 на 345 животных. При этом, по данным Службы ветеринарии Иркутской области, бездомных собак на несколько десятков в областном центре больше, а по сведениями мэрии – около 2,5 тысяч.

На заседании выступила также жительница Ленинского района, которая рассказала, что 21 января бродячие собаки покусали её восьмилетнюю дочь. Женщина по этому факту написала обращения в различные инстанции, с трудом добившись отлова животного. Правда, во дворе иркутянки продолжают бегать ещё трое псов. По её словам, напряжение среди местных жителей нарастает, некоторые уже выражают готовность травить собак.