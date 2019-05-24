В Иркутске подготовлены документы на выполнение реконструкции стадиона школы №73

Иркутск, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В администрации Иркутска подготовлена проектно-сметная документация на выполнение работ по реконструкции стадиона на территории школы №73, расположенной на улице Радищева, 132.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, планируется, что заявка на предоставление субсидии для финансирования работ из городского бюджета будет рассмотрена при уточнении бюджета Иркутска в июне текущего года. Об этом сообщил начальник департамента образования администрации города Александр Костин на заседании постоянной комиссии думы Иркутска по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна.

Планируется, что реконструкция будет выполняться в два этапа. В первую очередь подготовят территорию, обустроят водоотведение, беговую дорожку с резиновым покрытием, футбольное поле размером 42 на 25 метров, покроют его искусственной травой, проведут озеленение территории. На втором этапе выполнят устройство подпорной стенки и трибун, а также установят систему видеонаблюдения.

– Мы продолжаем работу по обустройству территории школы №73. В прошлом году в рамках реализации проекта «Народные инициативы» здесь была оборудована спортивная площадка для занятий баскетболом и волейболом, установлены тренажеры. В этом году планируем оборудовать стадион. Таким образом, будут обеспечены условия для полноценных занятий физической культурой, проведения соревнований и спортивных праздников, – уточнил Александр Костин.