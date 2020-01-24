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Недвижимость
23.01.2020

В Иркутске построили 22-этажную высотку

Иркутск, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Башня «Небо» высотой в 22 этажа претендует на звание самого высокого здания Иркутской области. Она стала завершающим объектом первой очереди жилого квартала «Стрижи», сообщает пресс-служба группы строительных компаний «Восток Центр Иркутск».

Отмечается, что здание оборудовано панорамным лифтом с видом на город, местами для хранения детских колясок и велосипедов, двор разбит на зоны для отдыха, игр, занятий спортом.

В башне «Небо» представлены различные варианты квартир площадью от 40 до 170 кв. м. На 21-м этаже расположены двухэтажные пентхаусы с высотой потолков шесть метров и собственными террасами. Спальня одного из пентхаусов оборудована стеклянным потолком в форме купола.

– Башня «Небо» – первый объект в регионе, построенный и реализуемый с использованием эскроу-счетов – инструмента государственной защиты. Дом сдан с опережением сроков. 25 и 26 января покупатели получат ключи от своих квартир, – говорят в строительной компании.

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