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13.09.2018

В Иркутске повторно приостановили эксплуатацию ТЦ «Экспресс»

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Свердловский районный суд Иркутска запретил эксплуатацию подвала и второго и третьего этажей ТЦ «Экспресс» в областном центре до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Напомним, деятельность этого торгового центра уже приостанавливали в этом году – в мае, когда в здании выявили неработающие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Как сообщает пресс-служба суда, на этот раз ООО СК «Сибирский Строительный Альянс» обязали оборудовать здание торгового центра автоматической установкой водяного пожаротушения, а подвал – системой дымоудаления.

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