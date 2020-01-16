В Иркутске предложили построить межвузовский кампус для иностранных студентов

Иркутск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске для привлечения иностранных студентов необходимо построить межвузовский кампус, где будут проживать учащиеся из-за рубежа. Об этом со ссылкой на врио министра образования региона Елену Апанович сообщает пресс-служба ИРНИТУ.

На сегодня уже есть эскизный дизайн-проект 20-этажного здания, в котором предусмотрены комнаты для проживания 1,5 тысяч человек, конгресс-холл, помещения для проведения семинаров, конференций, кафе и другие инфраструктурные объекты.

Также уже известен объём необходимых инвестиций – 1,3 млрд рублей, модель привлечения денег проработана. Сейчас нужна поддержка правительства Иркутской области в вопросе выделения земельного участка площадью 1,5 га и привлечения инвесторов.

Межвузовское общежитие для иностранных студентов – это часть концепции развития студенческого городка Иркутска. В этот документ включены общественные пространства и других иркутских вузов, новые социальные и жилые объекты, экономически активные среды, сервисы и бизнесы, которые при поддержке власти могут способствовать росту региональной экономики.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев дал указание рассмотреть предложение о строительстве межвузовское общежитие для иностранных студентов на заседании правительства региона.