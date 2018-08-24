Иркутск, 26.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске предприниматель незаконно организовал автостоянку на улице Баррикад.

Как сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска, прокуратура района в ходе проверки соблюдения земельного законодательства выявила индивидуального предпринимателя, который организовал автомобильную стоянку. На спорном участке возведены два строения, установлены металлические ворота, по периметру территория участка огорожена забором. При этом никаких правоустанавливающих документов на земельный участок предприниматель не представил.

Суд пришел к выводу, что участок ответчик занял самовольно, что нарушает интересы Иркутской области, а также неопределенного круга лиц. Действия индивидуального предпринимателя признаны незаконными, на его обязали прекратить использование земельного участка, освободить его от установленных на нем ограждения, металлических ворот, двух одноэтажных строений.