В Иркутске проходит 21 Международный зимний градостроительный университет

Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 февраля открылся 21 Международный Байкальский зимний градостроительный университет. В рамках мероприятия разработают проекты на тему «Редеволопмент малокомфортных районов города с высокой долей смешанной и производственной застройки».

Как сообщает пресс-служба мэрии, сессия проходит при организационной и финансовой поддержке городской администрации и продлится до 23 февраля. На открытии выступил мэр Дмитрий Бердников.

– Работа зимнего градуниверситета вносит существенный вклад в развитие нашего города. В 2019 году международная команда участников разрабатывала проект студенческого кампуса. По её итогам внесены изменения в градостроительную документацию Иркутска. В этом году перед участниками стоит не менее важная и ответственная задача. Уверен, будут предложены интересные проекты по развитию поселка Жилкино, – отметил Дмитрий Бердников.

В ходе работы зимнего университета четыре международные команды молодых специалистов в области градостроительства, архитектуры, дизайна городской среды, транспортной инженерии, социологии, урбанистики из России, Франции, Германии, Польши, Австрии, Китая, Индии, Египта, Ливана, Ботсваны представят собственные проекты по развитию поселка Жилкино в Иркутске.

Участники сессии разработают принципиальные градостроительные, архитектурно-планировочные и бизнес-решения, а также представят идеи по проведению экономических, экологических и культурных мероприятий для развития поселка, выработают механизмы по их реализации. Кроме этого, предусмотрены лекции, семинары, мастер-классы от локальных и международных экспертов.

– Работа зимнего градостроительного университета является уникальной площадкой для подготовки молодых специалистов различных специальностей, связанных с градостроительством. Привлечение экспертов и практические занятия позволяют развивать качественно новый уровень концептуального мышления и обмена информацией у молодых людей. Ребята получают новые знания и опыт, а город получает готовые проекты для улучшения качества жизни, – подчеркнул заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике Александр Ким.

Напомним, за 20 лет в проектно-инновационных образовательных программах Зимнего университета приняли участие более тысячи молодых специалистов, ассистентов, экспертов, членов международного жюри. Все они являются представителями 50 университетов из 30 стран мира и ряда городов России. Наиболее интересные идеи принимаются к реализации.

Кроме этого, иркутские студенты, молодые архитекторы и дизайнеры традиционно принимают активное участие в благоустройстве города. По проектам молодых архитекторов обустроены скверы на улицах Байкальской и Игошина. По инициативе молодежи началась работа по созданию городского парка в границах улиц Терешковой, Пушкина и Клары Цеткин.