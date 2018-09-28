|Недвижимость
|30.09.2018
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В Иркутске реконструируют дом братьев Полутовых
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Иркутск, 30.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске планируется реконструировать и приспособить к современному использованию памятник истории и культуры – дом братьев Полутовых (ул. Каландаришвили, 12).
На ремонт и реставрацию из средств Центра по сохранению историко-культурного наследия Иркутска будет выделено 323 миллиона рублей. В доме проведут работы, рекомендованные во время обследования, выполненного научно-производственным бюро «Восток ЛТД». В здании предстоит отремонтировать и утеплить стены, заново построить крыльцо, полностью заменить полы, окна и двери, снести старые и возвести новые межкомнатные перегородки, отремонтировать лестницы.
Объявлен
Согласно техническому заданию, реставрация должна быть завершена не позднее 1 октября 2020 года.
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