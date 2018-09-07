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09.09.2018

В Иркутске снесли старое здание Курбатовских бань

Иркутск, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ушло под снос старое здание Курбатовских бань. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщила художница Яна Лисицина.

– Я против развалин. Я не привидение, чтобы им радоваться. Нужно восстанавливать. Но не на пустом месте, на горе битого исторического кирпича. Есть же мировой опыт, как интегрировать существующий исторический фасад в новострой, – пишет она. – То, что построят, возможно будет симпатично и гладенько. Но это будет другое, со своей историей, жизнью и дыханием. Как в новодельном Дрездене, который во время войны был разрушен американской авиацией и фактически отстроен заново.

По данным паспорта объекта, снос производится в рамках сохранения объекта культурного наследия. Заказчиком работ выступает АРПИ, подрядчиком выступает московское предприятие. На сайте АРПИ отмечается, что здания бань Курбатова и Русанова были построены в 1870-е годы. Реставрацию планируют завершить в августе 2020 года.

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