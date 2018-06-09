В Иркутске снизилось количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве

Иркутск, 11.06.18 (ИА «Телеинформ»), - По данным Управления Росреестра по Иркутской области, с февраля 2018 года отмечается значительное снижение количества зарегистрированных в Иркутске договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) по сравнению с показателями 2017 года. Так, в феврале в областном центре зарегистрировано 253 ДДУ (в феврале 2017 года – 359), в марте – 273 (в марте 2017 года - 590), в апреле – 240 (в апреле 2017 года - 512), в мае - 277 (в мае 2017 года – 403).



Всего за 5 месяцев 2018 года в Иркутской области зарегистрировано 2836 договоров участия в долевом строительстве. В том числе, в мае 2018 года Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 738 таких договоров. Это на 22% больше, чем в апреле, когда было зарегистрировано 577 ДДУ, и на 42% больше, чем в мае 2017 года, когда в регионе было зарегистрировано 428 ДДУ.



В мае в Иркутской области зарегистрировано 8577 переходов прав на основании договора купли-продажи (мены) жилья, в том числе по Иркутску – 1890. Это больше показателей прошлого года, когда в Иркутской области было зарегистрировано 6913 переходов прав на жилые помещения по договорам купли-продажи, в том числе по Иркутску – 1360. Но меньше показателей апреля, когда в Иркутской области количество зарегистрированных переходов прав составило 8667, в том числе по Иркутску – 1882.



Также в мае уменьшилось количество зарегистрированных жилых помещений, приобретенных за счет ипотеки. В прошлом месяце в Иркутской области зарегистрировано 2154 таких помещений, в Иркутске – 698. В апреле количество зарегистрированных в Иркутской области жилых помещений, находящихся в собственности граждан, приобретенных или построенных за счет кредитных средств либо средств целевого займа, составляло 2249, в Иркутске – 899. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков иркутск

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