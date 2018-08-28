В Иркутске снова обсудят, как горожане могут спасти памятники деревянного зодчества

Иркутск, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 августа Центр независимых социальных исследований проведёт встречу, посвящённую вопросам сохранения деревянных памятников в городе. Об этом сообщается на странице мероприятия в соцсети «Фейсбук».

На встрече обсудят, почему в Иркутске нет единого сообщества, которое встало бы на защиту деревянных памятников, несмотря на то, что многие воспринимают эту ситуацию как личную трагедию.

– Что мешает тем, кому не всё равно, включиться в активную борьбу? Что можно сделать, если ты не связан с темой профессионально, но просто наблюдать нет никаких сил? Возможно ли объединить профессионалов и жителей для сохранения деревянного Иркутска? Что для этого нужно и можно сделать? Какой опыт здесь может быть полезным? – анонсируют организаторы темы встречи.

Среди приглашённых экспертов – глава Иркутского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Алексей Чертилов, заслуженный архитектор РФ Марк Меерович, президент городской общественной организации содействия охране и защите памятников истории и культуры Иркутска «Наследие» Дмитрий Разумов, директор Центра содействия комплексному развитию территории «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков, один из создателей Комитета городского пруда Дмитрий Москвин из Екатеринбурга.

Напомним, в Иркутске сейчас как никогда обострилась ситуация с выведением памятников из реестра. По словам, активистов, каждый год это происходит с десятками объектов на основании заключений экспертов из других городов. Самый яркий пример последнего времени – дом врача Аркадия Рассушина постройки начала 20 века в самом центре города.

КООРДИНАТЫ:

Встреча начнётся в Галерее Revoлюция 30 августа в 18:30.