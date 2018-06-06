В Иркутске строят два детсада с привлечением денег из федеральной казны

Иркутск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Маркова Иркутского района начато строительство детского сада, рассчитанного на 140 мест. Учреждение, как и детсад в 20-м Советском переулке Ленинского района Иркутска, возводят, в том числе, на федеральные средства. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

С 2018 года Иркутская область принимает участие в приоритетном проекте «Ипотека и арендное жилье» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Именно в рамках этого проекта региону предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 391,1 млн рублей для развития территорий, предусматривающих строительство жилья. Софинансирование за счет средств областного бюджета составляет 104 млн рублей.

Эти средства направлены на строительство двух детских садов: в рабочем посёлке Маркова и в 20-м Советском переулке Ленинского района Иркутска. Строительство детских учреждений ведётся по проектам развития территорий микрорайона Луговое в Марковском городском поселении, 6-го микрорайона Ново-Ленино и микрорайона Березовый Ленинского района Иркутска. На этих территориях планируется до конца 2018 года построить 125 тысяч кв м нового жилья.

Застройщику, который также возводит и жильё в Маркова, безвозмездно передали участок под детский сад. После завершения строительства детсад перейдёт в муниципальную собственность Иркутского района. Также компания обеспечила разработку проекта, получение заключений экспертизы и необходимых согласований.

Намечено завершить строительство двух детских садов в декабре 2018 года.