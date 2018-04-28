В Иркутске суд отменил закрытие «СильверМолла»

Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Свердловский районный суд Иркутска отменил запрет на эксплуатацию крупнейшего в городе торгового комплекса «СильверМолл». Об этом сообщили в отделе по маркетингу и рекламы заведения.

– В ходе заседаний суд установил, в том числе и через проведение повторной проверки комплекса силами ГУ МЧС, что выявленные предыдущей проверкой нарушения, были оперативно устранены в результате мер, предпринятых управляющей компанией центра ранее, вследствие чего было вынесено определение суда о возобновлении коммерческой деятельности МТРК «СильверМолл», – рассказали в торговом комплексе.

Представители торгового комплекса отмечают, что с частью выявленных нарушений администрация согласна и оперативно их устранила. Так, была проведена работа по оснащению общих зон необходимыми табличками, арендаторы разгрузили склады и устранили нарушения других норм пожарной безопасности.

Сейчас «СильверМолл» уже принимает посетителей. Работают все арендаторы, кроме детского развлекательного парка «Любо-город».

Напомним, о закрытии «СильверМолла» стало известно 23 апреля. Массовые проверки торговых центров начались после пожара в «Зимней вишне» в Кемерово, где в конце марта погибли 60 человек, в том числе 41 ребёнок. На сегодня в Иркутской области уже закрыты ТЦ «Золотой рай» в Черемхово, ТРЦ «Карамель» и «Ice People» в Иркутске, ТРЦ «Новая дача» на Байкальском тракте, а также торговый центр «Радуга» в Хомутово и «Пятачок» в Усолье-Сибирском. Под угрозой приостановки эксплуатации находятся два ТРЦ в Тулуне.

В свою очередь, председатель Иркутского регионального отделения «Опоры Росси» Александр Якубовский предостерёг от излишних перегибов в принятии решений по итогам проверок торгово-развлекательных центров на пожарную безопасность. По его мнению, такая тенденция ставит под угрозу работу более чем 400 рядовых арендаторов в одном только Иркутске.