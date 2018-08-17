ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Недвижимость
17.08.2018

В Иркутске ТРЦ «Европарк» был незаконно реконструирован

Иркутск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске торгово-развлекательный центр «Европарк» реконструировали и эксплуатировали незаконно.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, по результатам проверки исполнения градостроительного законодательства при вводе в эксплуатацию и эксплуатации в торгово-развлекательном центре «Европарк» выявлены нарушения в деятельности руководителя ООО «Парапет-А».

Установлено, что в нарушение требований действующего федерального законодательства конкурсным управляющим, несмотря на наличие сведений о незаконности произведенной реконструкции помещения, отсутствие разрешения на ввод реконструированного объекта в эксплуатацию, а также зарегистрированного права на объект недвижимости, осуществлялось фактическое распоряжение помещениями центра.

В связи с этим в отношении управляющего возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Судьей вынесено постановление о признании конкурсного управляющего ООО «Парапет-А» виновным, ему назначено наказание в виде административного штрафа.

ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram

Новости строительного рынка и рынка недвижимости в Иркутской области

Иркутская недвижимость. Каталог

Загрузка...

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске