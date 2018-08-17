В Иркутске ТРЦ «Европарк» был незаконно реконструирован

Иркутск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске торгово-развлекательный центр «Европарк» реконструировали и эксплуатировали незаконно.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, по результатам проверки исполнения градостроительного законодательства при вводе в эксплуатацию и эксплуатации в торгово-развлекательном центре «Европарк» выявлены нарушения в деятельности руководителя ООО «Парапет-А».

Установлено, что в нарушение требований действующего федерального законодательства конкурсным управляющим, несмотря на наличие сведений о незаконности произведенной реконструкции помещения, отсутствие разрешения на ввод реконструированного объекта в эксплуатацию, а также зарегистрированного права на объект недвижимости, осуществлялось фактическое распоряжение помещениями центра.

В связи с этим в отношении управляющего возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Судьей вынесено постановление о признании конкурсного управляющего ООО «Парапет-А» виновным, ему назначено наказание в виде административного штрафа.