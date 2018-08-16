В Иркутске утвердили границы Покровской церкви и ещё двух памятников

Иркутск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске приказами службы охраны объектов культурного наследия региона утвердили границы и режим использования трёх памятников. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, утверждены границы Покровской церкви на улице Рабочего Штаба, признанной памятником регионального значения. На её территории теперь запрещено строительство капитальных объектов, нельзя также увеличивать объёмно-пространственные характеристики существующих построек.

На территории памятника запрещено в принципе проводить любые строительные, земляные или мелиоративные работы, не направленные на сохранение объекта культурного наследия или его природной среды. При этом на территории церкви можно вести хозяйство, но только в том случае, если оно не будет противоречить сохранению памятника.

Также установили режим использования ещё одного памятника регионального значения – деревянного дома на улице Седова, 64а. Время его постройки датируется началом 20 века. Режим использования этого объекта предполагает комплексную научную реставрацию, в том числе восстановление утерянных элементов, если это возможно. Все работы по благоустройству дома должны проводиться только в рамках комплексного проекта реставрации.

Третий объект культурного наследия является памятником федерального значения. Это могила русского литератора, историка, декабриста Петра Муханова. Он умер в 1854 году, находясь в Иркутске на лечении. Захоронение расположено в ограде Знаменской церкви в предместье Марата. Здесь также запрещено проводить строительные и земляные работы.