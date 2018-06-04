|Недвижимость
|05.06.2018
|
В Иркутске в мае резко упали цены на квартиры в новостройках
|
Иркутск, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - По данным сайта RealtyVision.ru, в прошлом месяце цены на квартиры в новых домах областного центра снизились сразу на 15,67%. При этом стоимость квадратного метра на первичном рынке жилой недвижимости в среднем составила 45914,25 рублей.
Наиболее доступными по цене в мае оказались квартиры в ЖК по бульвару Рябикова, 102 - 38185,08 рублей за квадратный метр. Самое дорогое жилье среди новостроек в Иркутске можно приобрести в ЖК "Нижняя Лисиха-4", где стоимость квадратного метра в среднем составляет 69450 рублей.
ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram