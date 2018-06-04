ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Недвижимость
05.06.2018

В Иркутске в мае резко упали цены на квартиры в новостройках

Иркутск, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - По данным сайта RealtyVision.ru, в прошлом месяце цены на квартиры в новых домах областного центра снизились сразу на 15,67%. При этом стоимость квадратного метра на первичном рынке жилой недвижимости в среднем составила 45914,25 рублей.

Наиболее доступными по цене в мае оказались квартиры в ЖК по бульвару Рябикова, 102 - 38185,08 рублей за квадратный метр. Самое дорогое жилье среди новостроек в Иркутске можно приобрести в ЖК "Нижняя Лисиха-4", где стоимость квадратного метра в среднем составляет 69450 рублей.

В то же время на вторичном рынке жилья в Иркутске уже несколько месяцев наблюдается стабильность и затишье. За минувший май стоимость квадратного метра вторички выросла незначительно - на 0,09% относительно апрельских цен, и составила примерно 54934,81 рублей за кв. метр.

Больше всего прибавили в цене квартиры в деревянных домах Ленинского округа (+2,94%), но в то же время именно этот вид жилья остался самым дешевым в областном центре - 30 296,13 рублей за кв. метр. А самые дорогие "вторичные" квартиры расположены в панельных домах Октябрьского округа, стоимость квадратного метра такого жилья в мае составляла в среднем 61 121,79 рублей.

ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram

Новости строительного рынка и рынка недвижимости в Иркутской области

Иркутская недвижимость. Каталог

Загрузка...

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске