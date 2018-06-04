В Иркутске в мае резко упали цены на квартиры в новостройках

Иркутск, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - По данным сайта RealtyVision.ru, в прошлом месяце цены на квартиры в новых домах областного центра снизились сразу на 15,67%. При этом стоимость квадратного метра на первичном рынке жилой недвижимости в среднем составила 45914,25 рублей.

Наиболее доступными по цене в мае оказались квартиры в ЖК по бульвару Рябикова, 102 - 38185,08 рублей за квадратный метр. Самое дорогое жилье среди новостроек в Иркутске можно приобрести в ЖК "Нижняя Лисиха-4", где стоимость квадратного метра в среднем составляет 69450 рублей.



В то же время на вторичном рынке жилья в Иркутске уже несколько месяцев наблюдается стабильность и затишье . За минувший май стоимость квадратного метра вторички выросла незначительно - на 0,09% относительно апрельских цен, и составила примерно 54934,81 рублей за кв. метр.



Больше всего прибавили в цене квартиры в деревянных домах Ленинского округа (+2,94%), но в то же время именно этот вид жилья остался самым дешевым в областном центре - 30 296,13 рублей за кв. метр. А самые дорогие "вторичные" квартиры расположены в панельных домах Октябрьского округа, стоимость квадратного метра такого жилья в мае составляла в среднем 61 121,79 рублей.