В Иркутске выявили недобросовестного застройщика – «Монолитстрой-Иркутск»

Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске проверили соблюдение прав участников долевого строительства застройщиком ООО СЗ «Монолитстрой-Иркутск» при возведении ЖК «Наследие» на улице Петрова областного центра. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, установлено, что застройщик не выполнил условия, которые позволили бы ему заключать с гражданами договоры участия в долевом строительстве для привлечения их денежных средств. На официальном сайте застройщика размещена информация и предложения к заключению иных договоров с гражданами для осуществления строительства недвижимости. Эта информация является незаконной, подчеркивают в надзорном ведомстве. В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с иском о запрете застройщику размещать в интернете указанную информацию и предложения. КООРДИНАТЫ: Всех, кто заключал какие-либо договоры для строительства объектов недвижимости с ООО СЗ «Монолитстрой-Иркутск» или ООО «Белое созвездие», просят предоставить документы в прокуратуру Куйбышевского района Иркутска по адресу: Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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