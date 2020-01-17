|Недвижимость
|17.01.2020
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В Иркутске выявили недобросовестного застройщика – «Монолитстрой-Иркутск»
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Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске проверили соблюдение прав участников долевого строительства застройщиком ООО СЗ «Монолитстрой-Иркутск» при возведении ЖК «Наследие» на улице Петрова областного центра.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, установлено, что застройщик не выполнил условия, которые позволили бы ему заключать с гражданами договоры участия в долевом строительстве для привлечения их денежных средств.
На официальном сайте застройщика размещена информация и предложения к заключению иных договоров с гражданами для осуществления строительства недвижимости. Эта информация является незаконной, подчеркивают в надзорном ведомстве. В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с иском о запрете застройщику размещать в интернете указанную информацию и предложения.
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