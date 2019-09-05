В Иркутске задержан экс-директор фирмы, не достроившей многоэтажку на улице Радищева, возбуждено уголовное дело

Иркутск, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержан 38-летний экс-директор ООО «Северный», которое так и не достроило 16-этажный дом на улице Радищева. По признакам мошенничества возбуждено уголовное дело. Общее число обманутых дольщиков может составить до 80 человек, сообщает пресс-служба полиции.

Напомним, прокуратура Иркутской области неоднократно проверяла компанию, в адрес ее руководителя вносились представления об устранении нарушений законодательства. Весной 2019 года фирму признали банкротом. Между тем, договоры долевого участия по строительству этой многоэтажки заключались еще в 2015-2017 годах.

По данным ГУ МВД по Иркутской области, в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, проводятся необходимые следственные мероприятия, в том числе направленные на возмещение ущерба пострадавшим людям.