В Иркутске закрыт еще один торговый центр

Иркутск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Свердловском районе Иркутска 31 мая закрыт торговый центр «Экспресс».

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, судебные приставы 31 мая приостановили его деятельность.

Прокурор Свердловского района в интересах неопределенного круга лиц обратился с исковым заявлением в суд об обязании собственников ТЦ устранить нарушения требований пожарной безопасности, обнаруженные в ходе проверки 24 мая.

Для обеспечения безопасности работников и посетителей торгового центра прокурор ходатайствовал о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета эксплуатации здания и помещений в нем до устранения нарушений. В частности, речь идет об обеспечении работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Это ходатайство было удовлетворено Свердловским районным судом.

Вход в торговый центр доступен только для обслуживающего персонала, охраны, контролирующих и правоохранительных органов.