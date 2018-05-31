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Недвижимость
31.05.2018

В Иркутске закрыт еще один торговый центр

Иркутск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Свердловском районе Иркутска 31 мая закрыт торговый центр «Экспресс».

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, судебные приставы 31 мая приостановили его деятельность.

Прокурор Свердловского района в интересах неопределенного круга лиц обратился с исковым заявлением в суд об обязании собственников ТЦ устранить нарушения требований пожарной безопасности, обнаруженные в ходе проверки 24 мая.

Для обеспечения безопасности работников и посетителей торгового центра прокурор ходатайствовал о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета эксплуатации здания и помещений в нем до устранения нарушений. В частности, речь идет об обеспечении работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Это ходатайство было удовлетворено Свердловским районным судом.

Вход в торговый центр доступен только для обслуживающего персонала, охраны, контролирующих и правоохранительных органов.

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