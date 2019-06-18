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18.06.2019

В Иркутске завершают строительство и капремонт в пяти школах

Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил ход работ в пяти образовательных учреждениях: школы в микрорайоне Лесной, нового учебного блока 25-й гимназии, строительство отдельного спортивного модуля 29-ой школы, а также капитальный ремонт в школах №8 и №9.

– Темпы и сроки достаточно жесткие, но график выдерживаем. Где-то даже идем с опережением. Такие темпы никоим образом не сказываются на качестве. Все построенные и отремонтированные объекты будут отвечать самым современным требованиям. И с точки зрения комфорта, и с точки зрения высокотехнологичности зданий, – подчеркнул глава города.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, здание спортивного зала модульного типа для школы №29 в Ленинском округе начали возводить в ноябре 2018 года. Спортивный модуль представляет двухэтажный блок площадью около 1400 квадратных метров. В спортзале планируются проведение уроков физкультуры, соревнований, организация спортивных секций. В настоящий момент ведется отделка и монтаж внутренних инженерных коммуникаций. Завершаются работы по устройству наружных инженерных сетей.

В микрорайоне Лесной Правобережного округа завершается строительство новой школы. Трехэтажное здание рассчитано на 616 мест. Кроме стандартных помещений, предусмотрен плавательный бассейн с двумя чашами, актовый и спортивный залы и зал для хореографии, а на территории – площадки для игры в баскетбол и волейбол, футбольное поле с беговыми дорожками. Проект составлен с учетом потребностей маломобильных групп населения: предусмотрены пандусы и пассажирский лифт. Сейчас идет благоустройство территории, выполняются отделочные работы и устройство фасада. Школа будет открыта 1 сентября 2019 года.

– Школа будет необычная и по дизайну, и по содержанию, и по концепции. Учитывая возрастные особенности детей, совместно с дизайнером разработана геометрия цвета. Например, первый этаж, где будут заниматься ученики первых и вторых классов, выполнят в коричневом, желтом, кремовом цветах. Для детей, которые будут учиться на втором этаже этого же блока, это третьи и четвертые классы, выбрана другая цветовая гамма – зеленый, салатовый цвета. Третий этаж согласно возрастным особенностям детей-старшеклассников будет выполнен в сером и синем цветах. Все оттенки по задумке дизайнера сольются в холле. Также будет много интерактивных панелей с информационным содержанием, – рассказала исполняющий обязанности директора школы Татьяна Артемьева.

К завершению подходит и строительство дополнительного трехэтажного здания гимназии №25 в Октябрьском округе. Пристрой рассчитан на 20 учебных кабинетов, которые вместят 500 детей. В здании предусмотрены спортивный и актовый залы, кабинеты для занятий творчеством, библиотека, столовая, медицинский кабинет, две игровые комнаты. Кроме того, будут созданы необходимые условия для маломобильных групп населения: лифт, подъемники, оборудованные места в актовом зале. На объекте завершаются работы по внутренним инженерным коммуникациям и отделке. Ведется устройство вентилируемого фасада, благоустройство территории.

Также завершается капитальный ремонт в зданиях двух школ №8 и №9 в Правобережном округе. Все образовательные учреждения будут открыты 1 сентября 2019 года.

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