В иркутском микрорайоне Топкинский предлагают построить школу искусств, а в Радищева – ФОК с бассейном

Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В микрорайоне Топкинский предлагают вместо физкультурно-оздоровительного комплекса построить школу искусств. Окончательное решение планируется принять только после обсуждения с жителями. Об этом со ссылкой на мэра Иркутска Дмитрия Бердникова сообщает пресс-служба городской администрации.

Стоит отметить, что в бюджете областного центра на 2019 год заложены средства на разработку проектной документации строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в этих микрорайонах. Однако некоторые жители считают, что кроме ФОКа необходима школа искусств.

– Есть вариант, чтобы у вас в достаточной близости были и ФОК, и школа искусств. В Радищева можно изменить проект и предусмотреть полноценное спортивное сооружение с бассейном, а в Топкинском построить школу искусств. Но только при условии, что жители этих районов согласятся с таким предложением, – отметил Дмитрий Бердников. – Всегда подчеркиваю: преобразование Иркутска идет исключительно при поддержке горожан. Только вы решаете, каким быть Иркутску.

Кстати, как сообщили в администрации Иркутска, в Радищева приступили к обустройству стадиона школы №73. Уже выполнена вертикальная планировка территории, ведутся работы по подготовке откоса для бетонирования подпорной стенки. Мэр города лично проверил ход реконструкции.

В рамках ремонта на стадионе оборудуют беговую дорожку с резиновым покрытием, футбольное поле размером 42 на 25 метров с искусственным покрытием. Также будет смонтировано водоотведение, система видеонаблюдения, установлены трибуны, проведено озеленение территории.

В прошлом году в рамках реализации проекта «Народные инициативы» на территории школы №73 была оборудована спортивная площадка для занятий баскетболом и волейболом, установлены тренажёры.

Кроме того, к 1 сентября завершается строительство нового спортивного модуля на территории школы №29. В отдельно стоящем двухэтажном здании площадью почти 1,4 тысяч квадратных метров будет располагаться отдельный зал для занятий аэробикой (на 25 человек), универсальный спортивный зал (на 50 человек). Предусмотрены раздевалки, душевые.

Также приводятся в порядок существующие стадионы и спортивные площадки на территориях школ. В этом году будут сделаны стадионы школ №№ 21, 24, 30, 42, 66, 73, лицея ИГУ. Кроме того, отремонтированы хоккейные корты возле школы №6 и №20, универсальные комбинированные площадки у школ №№ 23, 40, 76, ремонт покрытия в школе 67. Завершен капитальный ремонт спортивного зала 76-й школы.

В планах начать строительство отдельных спортивных модулей на территориях школ №№ 8 и 9. А возле гимназии №25 – полноценного спортивного ядра с футбольным полем и игровыми площадками.