В иркутском Ново-Ленино сносят незаконное кафе, где торговали «Боярышником»

Иркутск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском микрорайоне Ново-Ленино сносят здание кафе «Анталия» на улице Баумана. Его построили с нарушением правил пользования землёй. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе УФСПП по Иркутской области.

Как оказалось, владелец кафе при строительстве занял больший участок земли, чем у него был в собственности. В связи с этим администрация Иркутска подала иск в Ленинский районный суд, который и принял решение о сносе.

Самостоятельно собственник сносить здание не стал, поэтому демонтаж проводят принудительно. Стоимость работ составляет больше полумиллиона рублей, владелец объекта должен будет возместить эти деньги. Ожидается, что полностью кафе снесут к середине октября.

Отметим, кафе «Анталия» было одной из торговых точек, где отпускали спиртосодержащий лосьон «Боярышник». В 2016 году в него вместо этилового добавили метиловый спирт, из-за этого погибли больше шести десятков иркутян.

В конце сентября 2018 года Главное следственное управление СКР завершило расследование дела о «Боярышнике» в отношении семерых фигурантов. Теперь предстоит судебное разбирательство.

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