В иркутском поселке Маркова построят школу на 1275 мест

Иркутский район, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Информация о проведении электронного аукциона по выбору подрядчика для разработки документации и строительства объекта размещена на сайте госзакупок 27 августа. Заказчиком выступает управление образования администрации Иркутского района.

Как следует из документов закупки, школа на 1275 учащихся будет построена на территории ЖК "Луговое". Здание будет состоять из 7 блоков, четыре из которых - учебные, а в трех других будут располагаться гардеробы, столовая (на 425 мест), читальный и зрительный зал (на 388 мест), медицинские помещения, спортивный блок, мастерские, технические помещения и так далее. Также запланировано благоустройство прилегающей территории и установка малых архитектурных форм. Предусмотрено оснащение школы пассажирскими лифтами грузоподъемностью 1100 кг.



Общая сумма закупки составляет 1 004 154 404 рублей. Источник финансирования - бюджет Иркутского района.



Согласно условиям контракта, школа должна быть построена до 20 октября 2021 года с правом досрочного завершения работ с согласия заказчика.



Заявки на участие в торгах принимаются до 12 сентября. Электронный аукцион пройдет на площадке РТС-тендер 21 сентября в 09:10.