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01.06.2018

В Иркутском районе директор ритуальной компании продавала муниципальную землю под могилы

Иркутский район, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Под Пивоварихой в Иркутском районе директор ритуальной компании продавала муниципальную землю за пределами кладбища под могилы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сейчас фирму 44-летней женщины-директора подозревают в мошенничестве – сыщики предполагают, что организация незаконно взимала плату с граждан за места для погребения рядом с селом Пивовариха. Предполагается, что участки под могилы располагались за пределами кладбища и находились в ведении муниципального образования.

На основании собранных полицейскими материалов СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество.

Сейчас в настоящий момент оперативники устанавливают количество потерпевших от незаконных действий компании. Люди, передавших деньги мошенникам, могут обратиться в полицию для восстановления нарушенных прав и возмещения причиненного имущественного вреда.

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