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31.03.2019

В Иркутском районе могут закрыть детский лагерь

Иркутский район, 31.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Большое Голоустное Иркутского района могут закрыть детский оздоровительный лагерь визитного экологического центра «Нерпенок».

Как сообщает пресс-служба Иркутского районного суда, Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка в отношении ООО «Ларус». По ее результатам стало известно, что фирмой организован детский лагерь, деятельность которого ведется с нарушением законодательства об охране окружающей среды, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Прокурор обратился в Иркутский районный суд с с иском к ООО «Ларус» о запрете деятельности по использованию подземных вод при эксплуатации скважины до устранения допущенных нарушений, освобождении самовольно занятых земельных участков.

Иск принят к производству Иркутского районного суда, по делу проводится судебное разбирательство.

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