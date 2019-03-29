В Иркутском районе могут закрыть детский лагерь

Иркутский район, 31.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Большое Голоустное Иркутского района могут закрыть детский оздоровительный лагерь визитного экологического центра «Нерпенок».

Как сообщает пресс-служба Иркутского районного суда, Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка в отношении ООО «Ларус». По ее результатам стало известно, что фирмой организован детский лагерь, деятельность которого ведется с нарушением законодательства об охране окружающей среды, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Прокурор обратился в Иркутский районный суд с с иском к ООО «Ларус» о запрете деятельности по использованию подземных вод при эксплуатации скважины до устранения допущенных нарушений, освобождении самовольно занятых земельных участков.

Иск принят к производству Иркутского районного суда, по делу проводится судебное разбирательство.