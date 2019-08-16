В Иркутском районе начали строить детсад на 110 мест

Иркутский район, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В деревне Новолисиха Иркутского района, где возводят микрорайон «Хрустальный парк», начали строить детский сад на 110 мест. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Строительство началось в июле 2019 года. Сейчас идут работы по созданию фундамента здания. Стоимость строительного объекта более 146 млн рублей, которые поступят из федерального, областного и районного бюджетов. Генеральным подрядчиком строительства выступает ООО «СК ВостСибСтрой». Проект, рассчитанный на 110 детей, включает бассейн, музыкальный и спортивные залы.

– В микрорайонах Хрустальный парк и Парковый проживает около 2 тысяч жителей. Район малоэтажной застройки активно развивается, среди новоселов много молодых семей, – рассказывает глава Ушаковского муниципального образования Виктор Галицков. – Планируется, что здесь будет жить до 10 тысяч человек. Пока ближайший садик расположен в Пивоварихе, что в 7 км от нового жилого комплекса.

Возведение садика идет хорошими темпами, строители обещают завершить объект уже в этом году.

Микрорайон Хрустальный парк – пример комплексной застройки. Ушаковское муниципальное образование активно развивается – идет капитальный ремонт ДК в Патронах, школы в Пивоварихе.

На следующий год здесь начнется строительство средней школы и еще одного детского сада, – рассказал мэр района Леонид Фролов. – В Иркутском районе в каждом муниципальном образование идет или запланировано строительство социальных объектов. В этом году намечено открытие детского сада в Юго-Западном Марковского муниципального образования.

Строительство новых садов запланировано в посёлках Большая Речка, деревне Ревякина, Усть-Куда. Также детские учреждения будут построены в посёлке Дзержинск, микрорайоне Березовый Марковского МО, в ЖК Стрижах и деревне Столбова. Всего для обеспечения жителей с учетом роста населения в Иркутском районе должно быть построено 17 школ и 24 садика.