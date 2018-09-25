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25.09.2018

В Иркутском районе председатель СНТ продавал чужие участки

Иркутский район, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе председатель садоводческого товарищества продавал уже занятые земельные участки.

Как сообщает пресс-служба Иркутского районного суда, мужчина совершил четыре преступления с хищением имущества в крупном размере и шесть преступлений с хищением имущества с причинением значительного ущерба гражданину.

Обвиняемый, будучи председателем СНТ и зная, что отсутствуют свободные земельные участки, обманывая потерпевших, принимал за уже находящиеся в собственности участки деньги, выдавая квитанции и членские книжки. Затем он полученными от потерпевших средствами распорядился по своему усмотрению.

При назначении наказания суд учел совокупность смягчающих обстоятельств – признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, его состояние здоровья, активное способствование расследованию преступлений, наличие малолетнего ребенка у виновного.

Мужчине назначено наказание по части 2 статьи 159 УК РФ за шесть преступлений и по части 3 статьи 159 УК РФ за четыре преступления. Путем частичного сложения наказаний он осужден на 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски в счет возмещения ущерба, причиненного в результате преступлений, полностью удовлетворены.

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