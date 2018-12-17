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18.12.2018

В Иркутской области изменили порядок формирования списка детей-сирот на получение жилья

Иркутская область, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На сессии Законодательного собрания Иркутской области депутаты приняли в окончательном чтении изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жилыми помещениями в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Принятие законопроекта обусловлено необходимостью приведения областного законодательства в соответствие с изменениями федерального законодательства в этой сфере.

– Мы продолжаем совершенствовать законодательство, направленное на поддержку семьи, материнства и детства. Особое внимание при этом уделяем социально незащищенным группам населения – детям, оставшимся без попечения родителей, многодетным семьям. Такие же задачи поставлены сейчас и на федеральном уровне, напомню, 2018-2027 годы объявлены «Десятилетием детства» в России. В эти вопросы максимально включены депутаты областного парламента, – подчеркнул председатель ЗС Сергей Сокол.

Как было отмечено, федеральный законодатель предусмотрел изменение порядка формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также федеральным законом устанавливается исчерпывающий перечень оснований исключения детей-сирот и лиц из числа детей-сирот из указанного списка, уточняются положения, регламентирующие срок действия договора найма специализированного жилого помещения. Введено положение о том, что общее количество квартир, предоставляемых лицам из числа детей-сирот, в одном многоквартирном доме, устанавливается законодательством субъекта РФ и при этом не может превышать 25 % от общего количества квартир в этом многоквартирном доме.

В ходе работы над документом во втором чтении поступили поправки от уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Светланы Семёновой, направленные на устранение избыточных административных процедур.

По словам председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирины Синцовой, новый закон имеет большое значение, он направлен на совершенствование процедуры предоставления жилья детям-сиротам, а также на решение вопросов их социализации. Парламентарий заметила, что депутатский корпус продолжит мониторинг реализации областного закона.

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