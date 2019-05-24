В Иркутской области к маю ввели 23% жилья от годового плана

Иркутская область, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за январь – апрель 2019 года ввод жилья составил 228 тысяч 894 квадратных метро, включая индивидуальное жилищное строительство. Это 23% от плана, установленного на 2019 год, сообщает пресс-служба губернатора.

В 2018 году на территории Иркутской области было введено в эксплуатацию 987,5 тысяч кв. м. нового жилья, что составило на 4% больше от установленного плана. В 2019 году сдать планируется 1 миллион «квадратов».

При этом в 2019 году на финансирование региональных проектов предусмотрено около 5,4 млрд рублей из средств бюджетов всех уровней, в том числе: «Жильё» – более 3 млрд рублей; «Ипотека» – 42,9 млн рублей; «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – более 1 млрд рублей; «Формирование комфортной городской среды» – 1,3 млрд рублей.

Для более эффективной реализации региональных проектов правительством Иркутской области принимаются меры по синхронизации предусмотренных проектами мероприятий, говорят в Минстрое региона. Так, при реализации проектов комплексного освоения территорий одновременно строятся жильё, объекты социальной инфраструктуры и автомобильные дороги.