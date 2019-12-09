В Иркутской области определили границы 71 зоны затопления

Иркутская область, 7.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Границы 71 зоны затопления в населённых пунктах Иркутской области, которые подверглись наводнению, определены проектировщиками. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Из них 64 находятся на согласовании в компетентных органах. По мнению представителей Росводресурсов и правительства Иркутской области, определение границ зон затопления будет завершено до конца 2019 года, но потребуется некоторое время на согласование с уполномоченными органами для последующей постановки на кадастровый учет в Едином Государственном реестре недвижимости.

В семи населенных пунктах Иркутской области – Тулуне, Нижнеудинске, посёлке Октябрьский Чунского района, селе Мальта, посёлках Тайтурка и Раздолье Усольского района, селе Бельск Черемховского района – эта работа полностью завершена.

В Иркутской области обследуются все населённые пункты, которые пострадали от летнего наводнения. В общей сложности необходимо определить границы зон затопления в 136 территориях.

Напомним, что на территориях, вошедших в зону затопления, запрещено любое строительство капитальных объектов, включая жилые дома. Одиноко стоящие жилые здания должны быть снесены, согласно законодательству.