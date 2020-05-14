В Иркутской области продолжают обсуждать тему бесплатных земельных участков

Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания Иркутской области парламентарии обсудили тему предоставления земельных участков бесплатно в собственность граждан. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».

– За последнее время очередь жителей на получение земельного участка увеличилась. Это связано и с чрезвычайными событиями прошлого года, когда территория Иркутской области попала в зону масштабного паводка. Этим пострадавшим положены новые участки взамен утраченных, – рассказал заместитель председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС, региональный координатор партпроекта «Чистая страна» Виталий Перетолчин.

Виталий Перетолчин уточнил, что право на получение участка бесплатно в собственность имеют и льготные категории граждан. Правда, не во всех районах есть свободные земли для выделения.

– Вот, что беспокоит: я не раз обращался в правительство Иркутской области с просьбой выделить отдельную государственную программу по поддержке муниципалитетов на разработку инженерных сетей, коммуникаций. Ко мне обращаются жители, в том числе многодетные семьи с такими вопросами. В прошлом году от регионального министерства строительства получал ответ, что такая программа разрабатывается, – сообщил Виталий Перетолчин. – Также спросил про проектирование дорог к выделяемым земельным участкам. На заседании комитета ответа на свои вопросы не получил. Подготовлю письменное обращение на имя профильного министра.

Кроме этого, на заседании профильного комитета был затронут вопрос об утилизации отходов лесопиления на пунктах приема, переработки и отгрузки древесины.

– Непростой вопрос, в котором необходимо, с одной стороны, соблюдать экологическое законодательство, а с другой – поддержать предпринимателей в этой сфере. А для этого необходимо предусмотреть меры поддержки, направленные на развития бизнеса. Приняли решение создать рабочую группу, чтобы досконально проработать тему. Главное – найти баланс. Ещё одна созданная сегодня рабочая группа займётся проработкой вопроса по внесению изменений в организацию деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области. Наша задача сделать лесную сферу прозрачной. В первом чтении предполагаем рассмотреть поправки на заседании Сессии ЗС в июне, – подчеркнул Виталий Перетолчин.