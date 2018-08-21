В Иркутской области растет доля жилья, приобретаемого за счет ипотеки

Иркутская область, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области растет доля жилья, приобретаемого за счет ипотечного кредитования. Об этом представители местных застройщиков и банковской сферы рассказали 21 августа на круглом столе.

Как рассказала генеральный директор ООО «Гранд-Строй» Екатерина Прядко, согласно подготовленной их компанией аналитике в 2013 году за счет ипотечного кредитования приобреталось около 10% жилья, сегодня – 50-60%.

Генеральный директор ООО «Недвижимость мира» Century21 Роман Семенов сообщил, что в их фирме, преимущественно работающей со вторичным рынком жилья, сейчас около 50% сделок приходится на средства ипотечных кредитов. По словам заместителя генерального директора «УКС Иркутска» Сергея Куликова доля таких сделок стремится даже к 70%. Представитель «Восток Центр Иркутск» уверена, что эта цифра сегодня стремиться вообще к 90%.

Самые скромны данные по доле ипотечного кредитования в покупке жилья озвучила член совета директоров ФСК «Новый город» Галина Кузняная. Она говорит только о 30% ипотеки, но также отмечает ее прирост – в прошлом году этот показатель в их компании составлял 24%.