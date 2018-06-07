В Иркутской области строят модульные здания ветпунктов

Иркутская область, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Служба ветеринарии Иркутской области приступила к строительству сборно-разборных модульных зданий для размещения ветеринарных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

В течение 2018 года запланировано возвести шесть зданий в посёлке Хужир на острове Ольхон, селе Парфеново Черемховского района, селах Гаханы и Хогот УОБО, деревне Ижилха Боханского района, посёлке Маркова Иркутского района.

Одним из первых строится ветпункт Ольхонского филиала Иркутской городской станции по борьбе с болезнями животных. Он будет отвечать за соблюдение требований ветеринарного законодательства на территории Хужирского муниципального образования.

– Открытие ветеринарного пункта направлено на защиту населения от болезней, общих для человека и животных, а именно на выявление и установление причин, условий возникновения и распространения болезней. Кроме того, специалисты будут заниматься организацией и проведением противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия на обслуживаемой территории, – сообщил руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный ветеринарный инспектор региона Борис Балыбердин.

Ветеринарный пункт будет размещен в новом компактном помещении, где будет оборудован лечебно-профилактический блок, состоящий из смотрового кабинета, операционной и процедурной. Там будет проводиться прием и лечение мелких домашних животных, вакцинация, лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы для лабораторных исследований продукции животноводства непромышленной выработки (мясо, молочная продукция, яйцо, мед, рыба). Также в пункте планируется разместить ветеринарную аптеку для реализации ветпрепаратов для сельскохозяйственных и мелких домашних животных. Открытие запланировано на июль 2018 года.