В Иркутской области установили новый порядок предоставления бесплатной земли

Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области 22 мая в окончательном чтении приняли изменения в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан». Правками установлен новый порядок бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, – публичное предложение, сообщает пресс-служба регпарламента.

Как сообщил председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве областного парламента Роман Габов, согласно принятым изменениям многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, работники государственных и муниципальных учреждений, молодые семьи и другие категории граждан, указанные в законе, смогут получить земельный участок в муниципальных образованиях, в которых они не состоят на земельном учете и в которых отсутствует очередь.

После размещения публичного предложения и получения заявок от желающих, муниципалитетом будут направлены соответствующие запросы о дате постановки на учет в качестве нуждающегося в земельном участке каждого заявителя. Победителем будет признан тот, кто встал на учет ранее остальных претендентов.

– В отдельных муниципальных образованиях, в основном в городских округах Иркутской области, существенный дефицит свободных земельных участков, которые могут быть предоставлены, вместе с тем, там сохраняются значительные очереди граждан, обладающих правом на бесплатное предоставление участков. Принятые поправки в закон расширяют возможности для граждан на получение участка, – отметил Роман Габов.