В Иркутской области уточнили законодательство о «сиротском» жилье

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области уточнили места предоставления детям-сиротам жилья. Законопроект во втором и окончательном чтении принят 5 июня на сессии Заксобрания региона, сообщает пресс-служба областного парламента.

Сейчас жильё сиротам предоставляется в населённом пункте по месту жительства детей-сирот. Новым законом предложено детям-сиротам предоставлять жилье в соответствующем городском округе или муниципальном районе, исходя из их места жительства.

Также предусмотрено, что специализированный жилищный фонд будут формировать, в том числе, с учётом предложений органа опеки и попечительства. Кроме того, часть изменений коснулась формирования очереди, которая станет единой. В рамках работы над документом во втором чтении были учтены замечания уполномоченного по правам ребенка Светланы Семеновой и уполномоченного по правам человека Виктора Игнатенко.

Говоря о значимости решения задач по обеспечению детей-сирот жильем, председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова напомнила, что еще в 2015 году комитету совместно с комиссией по контрольной деятельности было дано протокольное поручение рассмотреть вопрос об эффективности расходования денежных средств, предусмотренных в бюджете области на эти цели.

Соответствующая проверка была проведена Контрольно-счетной палатой региона, которая выявила многочисленные нарушения, касающиеся качества строящегося жилья, сроков его предоставления, а также аудиторы отметили недостаточность финансирования – ежегодно закрывается только 8-9% очереди. Депутаты неоднократно выезжали в рамках парламентского контроля в муниципальные образования для оценки качества жилья и условий, в которых проживают сироты.