В Иркутской области в 2020 году обещают открыть 43 фельдшерско-акушерских пункта

Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Беспрецедентное количество фельдшерско-акушерских пунктов должно появиться в 2020 году в Иркутской области. Создание новых лечебных учреждений обсудили исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Евгений Левченко. Как отмечает пресс-служба главы региона, 19 фельдшерско-акушерских пунктов модульного типа в этом году уже сданы в эксплуатацию и начали функционировать. В рамках реализации проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области» в этом году планируется открыть ещё 15 таких ФАПов. Больше всего – пять пунктов – разместят в Нижнеилимском районе, три – в Усть-Илимском, по два – в Заларинском и Осинском районах, по одному – в Братском, Усольском и Черемховском районах. Также в этом году будут введены в эксплуатацию ещё девять ФАПов, которые должны были заработать в 2019 году. Основная причина задержки – неисполнение подрядчиками своих обязательств. Евгений Левченко сообщил, что заключены новые договоры, ФАПы начнут работать в этом году. Эти ФАПы возводят в рамках государственных программ «Развитие здравоохранения», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Четыре пункта расположены в Иркутском районе, два в Куйтунском, по одному – в Боханском, Черемховском и Шелеховском районах. – В этом году мы достигнем беспрецедентной цифры: введём в эксплуатацию 43 ФАПа, из них 39 – модульного типа, четыре – объекты капитального строительства. Для сравнения: за предыдущие пять лет в области было открыто 58 пунктов. Совместно с региональным штабом ОНФ был проведён анализ причин, которые препятствовали вводу ФАПов в эксплуатацию, учтены недостатки, внесены существенные изменения в технические задания. Акцент сделан на строительство и монтаж ФАПов модульного типа. Эта технология позволяет набрать высокие темпы ввода объектов и наращивать их, - сказал Евгений Левченко. По словам Евгения Левченко, для ФАПов модульного типа не нужно проводить проектные и изыскательские работы, государственные экспертизы, получать разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. При необходимости модули с инфраструктурой можно переместить в другие населенные пункты. – Фельдшерско-акушерские пункты очень нужны жителям небольших поселений. Они позволяют ускорить оказание медицинской помощи. Я поручаю разработать план-график строительства и ввода в эксплуатацию ФАПов, где будут отражены все этапы работ - от выделения земельных участков до открытия самих пунктов, - и неукоснительно их придерживаться. срывы сроков открытия таких социально важных объектов недопустимы, – подчеркнул Игорь Кобзев. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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